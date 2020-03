Sanità: Ciacciarelli (Lega), Zingaretti taglia assistenza domiciliare nel Lazio, vergogna

- "Recenti provvedimenti di Zingaretti vanno a spingere verso l'esternalizzazione dell'assistenza domiciliare ai malati. Tradotto, questo significa che anziché essere effettuata dai dipendenti Asl di ruolo, l'assistenza domiciliare sarà sempre più appaltata a delle cooperative che, peraltro a prezzi molto più alti dei dipendenti Asl, faranno un servizio basato sull'accumulo numerico, e quindi, per parlare chiaro, l'assistenza prevedibilmente sarà fatto tutta superficialmente e di corsa, rispetto al servizio pubblico diretto. Inoltre si va così a impoverire e mortificare la professionalità di infermieri, terapisti e quant'altro dipendenti Asl, con evidente abbandono da parte degli enti pubblici della gestione di questo importante settore dell'assistenza ai cittadini sofferenti, anziani e disabili. Spendere di più per dare di meno, nel raggelante modo di governare di Zingaretti". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. E' più logico potenziare direttamente le Asl, assumendo altri dipendenti e pagando eventualmente lo straordinario, che alla fine a conti fatti si spenderebbe pure di meno e si darebbe sia un servizio migliore, sia si creerebbero molti posti di lavoro veri e non fasulli a tanti operatori sanitari oggi sfruttati e sottopagati nelle cooperative - ha continuato il consigliere del Lazio -. In consiglio regionale e nelle piazze farò di tutto perché questa vergogna, molto ben nascosta, non abbia a compiersi sulla pelle dei più deboli e delle loro famiglie cui sono sempre vicino. Anche i dipendenti Asl, mortificati come lavoratori, possono contare su di me come interlocutore istituzionale per rappresentarmi tutte le loro giuste istanze da portare nelle opportune sedi consiliari e nei relativi uffici". (Com)