Malesia: oltre 47 mila tweet contro nomina nuovo premier

- La nomina di Muhyiddin Yassin a nuovo primo ministro della Malesia è stata contestata sui social media da numerosi malesi, che con oltre 47 mila messaggi hanno portato l'hastag #NotMyPM in testa alle classifiche delle tendenze nazionali più seguite su Twitter. Dopo l'annuncio del re Sultan Abdullah Ri’ayatuddin di Pahang, che ha scelto di nominare Yassin a capo del nuovo governo riconoscendolo come leader della maggioranza e saltando di fatto il voto del parlamento previsto domani, 2 marzo, sui social sono apparsi i primi messaggi di scontento, aumentati con la cerimonia di giuramento di oggi. Nei tweet viene in particolare contestata la sospensione di voto del parlamento, che sarà tuttavia chiamato a confermare la nomina, ed il fatto che il premier sia sostenuto da una coalizione dominata dal Partito islamico pan-malese (Pas) e dall’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), ex partiti di opposizione che sono stati sconfitti alle elezioni generali del 2018. "La Malesia merita di meglio", si legge in diversi messaggi, per i quali il governo così formato è un ritorno al passato. (Fim)