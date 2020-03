Siria-Libia: Damasco firma avvio rapporti diplomatici con Bengasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo siriano del presidente Bashar al Assad ha deciso di avviare delle relazioni diplomatiche ufficiali con il governo ad interim libico, non riconosciuto dalla Comunità internazionale, con sede a Bengasi. Il vice premier del governo dell'est della Libia non riconosciuto, Abdel Ramhman al Ahrish, insieme al suo ministro degli Esteri, Abdel Hadi Lahweej, ha incontrato oggi il ministro degli Esteri siriano, Walid al Muallim a Damasco per discutere delle relazioni bilaterali e dell'avvio delle attività diplomatiche. La delegazione libica, in visita in Siria, ha condannato le ingerenze della Turchia sia nella crisi libica che in quella siriana, secondo quanto riportano i media libici. (Res)