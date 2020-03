Liscate (MI): ladro fugge dopo inseguimento a Cesena, torna a casa per nascita figlio e viene arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tradito dalla nascita del figlio, è stato arrestato a Liscate, in provincia di Milano, il terzo componente di una banda di ladri, che aveva messo a segno diversi furti in abitazione in Romagna nell’autunno 2018. Si tratta di un albanese di 29 anni. Il 15 novembre 2018 i tre malviventi, che si spostavano su un’Audi RS5 rubata nel Milanese, dopo un rocambolesco inseguimento in cui la berlina ha anche speronato una Radiomobile della compagnia di Cesena, causando lesioni ai militari, erano stati bloccati, ma il 29enne era riuscito a mettersi in fuga, approfittando degli attimi di concitazione. Nell’auto rubata gli investigatori avevano trovato i proventi di due furti in appartamento e diversi arnesi da scasso. Il 16 maggio 2019 nei confronti dell’uomo è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Forlì. Il 29enne, accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e furto in abitazione in concorso, due giorni fa è tornato a Liscate a casa della moglie, ancora in ospedale per il parto. È lì che i militari della sezione operativa di Cassano d’Adda, che da oltre un anno lo cercavano insieme ai colleghi della compagni di Forlì, lo hanno trovato, arrestato e poi condotto nel carcere di San Vittore.(Rem)