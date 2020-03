Suppletive: Conte, Gentiloni e Leo al voto a Roma, Gualtieri residente fuori dal collegio

- Mattinata di votazione a Roma in occasione delle elezioni suppletive che stabiliranno il sostituto dell'ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni alla Camera dei deputati. Gentiloni ha lasciato il suo scranno a Montecitorio dopo la nomina a commissario europeo agli Affari economici. Proprio lui è stato tra i primi a recarsi al seggio questa mattina per scegliere il suo sostituto. Prima di pranzo ha votato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poco fa s'è recato nella sezione 1705 in piazza del Collegio romano anche il candidato del centrodestra (sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega) Maurizio Leo. Piccolo siparietto prima del voto. Leo, infatti, si è presentato in un seggio che non era il suo, e ed riuscito a votare solo dopo una breve discussione con la presidente di seggio mostrando una circolare del Prefetto di Roma che autorizzerebbe i candidati, anche se residenti all'esterno della circoscrizione, a votare in uno qualsiasi dei seggi del collegio. Il candidato di Pd e centrosinistra, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, invece, non è residente nel collegio uninominale dell'elezione. (Rer)