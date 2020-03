Milano: Sappe, si fingono assistenti sociali, per entrare al carcere Beccaria con armi e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si fingono assistenti sociali, per entrare al carcere minorile Beccaria di Milano con armi e droga. A denunciare l’episodio, avvenuto ieri pomeriggio, è in una nota il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. "Registriamo - riferisce il segretario lombardo del sindacato, Alfonso Greco - una brillante operazione di polizia messa in atto dal personale di polizia penitenziaria dell'Ipm Beccaria, coordinato dal commissario capo Casella. Ieri pomeriggio, alle ore 15 circa, tre soggetti hanno cercato di introdursi attraverso la porta carraia dell'istituto spacciandosi per assistenti sociali. L'agente di polizia penitenziaria addetta al controllo dei video della portineria ha però subito capito che c'era qualcosa che non andava e ha avvisato prontamente il personale di polizia all'interno, che è intervenuto per verificare. All'arrivo hanno trovato due uomini e una donna: l'unico maggiorenne è il fratello di uno dei minori ristretti al Beccaria. A seguito della perquisizione, l'altro ragazzo, un 15enne è stato trovato in possesso di una pistola ad aria compressa priva di copertura rossa, un tirapugni, un coltellino, e 25 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente eroina. Quest'ultimo è stato arrestato dal personale di polizia penitenziaria e condotto presso il centro di prima accoglienza di Torino vista la momentanea chiusura di quello milanese a causa dell'emergenza sanitaria. Gli altri due sono stati denunciati a piede libero”. “Un grande plauso - commenta Greco - va a questi uomini e donne del corpo di polizia penitenziaria in servizio al Beccaria che, pur nell'emergenza coronavirus, pur nel sovraffollamento dell'istituto (sono presenti 41 minori a fronte di una struttura che ne può contenere 32), non hanno abbassato la guardia". (segue) (com)