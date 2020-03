Milano: Sappe, si fingono assistenti sociali, per entrare al carcere Beccaria con armi e droga (2)

- Ai complimenti agli agenti di polizia penitenziaria del Beccaria si associa anche il segretario generale del Sappe, Donato Capece. “È solamente grazie a loro, alla loro attenzione, al loro scrupolo, alla loro professionalità se è stato possibile stroncare sul nascere un grave tentativo di introdurre armi e droga nel carcere e fermare le tre persone che hanno messo in atto questo inquietante episodio. I nostri agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare i tre. Una cosa grave, che poteva creare ulteriori seri problemi alla sicurezza e all'incolumità dei poliziotti, dei detenuti, dei cittadini. La grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria”, commenta Capace, rinnovando un appello al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a “mettere in atto immediate strategie di contrasto del disagio che vivono gli appartenenti alla polizia penitenziaria”. (com)