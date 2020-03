Coronavirus: altri due medici del Policlinico di Milano positivi al tampone

- Dopo il dermatologo del Policlinico di Milano e i suoi due specializzandi, sono risultati positivi al coronavirus altri due medici dell’ospedale maggiore del capoluogo lombardo: si tratta di un infettivologo e di un neurochirurgo. A entrambi - a quanto apprende Agenzia Nova - il tampone era stato fatto lunedì, dopo l'accertamento del primo caso in dermatologia. Sono risultati negativi, invece, gli altri 160 test circa effettuati al personale sanitario dell'ospedale. I due medici sono in buone condizioni e si trovano in via precauzionale in isolamento a casa già da una settimana. (Rem)