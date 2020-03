Coronavirus: chiude chiesa San Luigi dei Francesi a Roma, prete positivo al rientro da Parigi

- Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma chiusa da oggi e fino nuovo ordine "per misura precauzionale" dopo che un prete di 43 anni al suo ritorno dall’Italia è stato ricoverato in ospedale a Parigi perché è risultato positivo al contagio di Coronavirus Covid-19. Lo rende noto il Sir, l'agenzia dei vescovi. E’ la prima chiesa di Roma a chiudere per il Coronavirus. Sul sito della Chiesa "Saint-Louis-Des-Français" si spiega che la chiusura è stata decisa dalla "cellula di guardia" dell’ambasciata di Roma. È poi un comunicato diffuso dall’arcidiocesi di Parigi e dall’arcivescovo Michel Aupetit a spiegare esattamente cosa è successo: "Un prete della diocesi di Parigi, tornato a metà febbraio dall’Italia dove precedentemente risiedeva, è risultato positivo al Coronavirus Covid-19 questo venerdì 28 febbraio. È stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e il suo stato di salute è rassicurante". Padre Alexandre Comte – questo il nome del sacerdote – era ritornato in Francia con la macchina, attraversando il Nord Italia. Ha soggiornato in pensione per alcuni giorni e ha celebrato solo due messe nella sua parrocchia parigina.(Rer)