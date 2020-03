Coronavirus: consigliere comunale Pavia Fraschini, alcune amministrazioni meridionali più inaccettabili del mio post

- Il consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini torna in una nota a parlare del post pubblicato sulla sua pagina Facebook e poi cancellato, con cui se la prende con napoletani, francesi e rumeni per l’atteggiamento nei confronti dei lombardi. "Si smetta di trattare i cittadini lombardi come untori”, ribadisce Fraschini, che si dice anche "esterrefatto per la vergognosa strumentalizzazione delle mie parole messa in campo da Andrea Scanzi, che ha dato il via ad una gogna mediatica folle: i miei profili social sono stati presi d'assalto da centinaia di utenti che mi hanno insultato e minacciato e contro i quali valuterò eventuali azioni legali”. “Forse - ammette il consigliere di centrodestra - i toni da me utilizzati sono stati eccessivi e mi spiace se qualcuno se ne è sentito offeso, ma non posso accettare di venire etichettato come razzista per aver detto cose sgradevoli sebbene, nella sostanza, tristemente vere. Chi può negare, ad esempio, che l'emergenza rifiuti a Napoli sia qualcosa di ricorrente? Vorrei tuttavia che fosse chiaro che le mie critiche non fossero certo rivolte ai cittadini napoletani, francesi e rumeni, ma alle loro amministrazioni, che oggi prendono decisioni discriminatorie per chi vive nel Nord Italia”. (segue) (com)