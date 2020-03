Coronavirus: consigliere comunale Pavia Fraschini, alcune amministrazioni meridionali più inaccettabili del mio post (2)

- “Pertanto - prosegue Fraschini- le mie parole sono chiaramente una conseguenza delle notizie che da giorni ci giungono dal Mezzogiorno e che dimostrano che esiste ancora una questione settentrionale irrisolta. Avrei voluto sentire tanti sindaci del nord e del sud, tanti presidenti di Provincia e di Regione prendere le distanze in modo inequivocabile da quegli amministratori del sud (primo tra tutti il presidente della Sicilia, Musumeci, ma anche l'amministrazione comunale di Malvito e gli aggressori verbali di Ischia) che in questi giorni hanno assunto toni profondamente razzisti e che, soprattutto, hanno emesso ordinanze che discriminano i cittadini di quell'Italia del nord dove vivono insieme settentrionali e meridionali, uniti senza distinzione alcuna nel nome del lavoro e del rispetto delle regole”. “Le pubbliche amministrazioni parlano per atti e gli atti emessi da alcune amministrazioni meridionali risultano inaccettabili. Ben più inaccettabili di qualunque post Facebook di un amministratore locale del nord, esasperato dal fatto che i suoi concittadini vengano additati come appestati e untori”, conclude il consigliere comunale di Pavia. (com)