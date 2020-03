Algeria: scarcerato uno dei leader del movimento Hirak Boumala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico algerino, Fodil Boumala, uno dei personaggi del movimento di protesta anti-governativo Hirak, è stato assolto, oggi, dalla corte di Dar-El-Beida ad Algeri, dove era accusato di "attacco all'unità nazionale e diffusione di volantini che minacciano l'integrità territoriale del Paese”. Messo in stato di detenzione il 19 settembre scorso, Fodil Boumala è stato oggi scarcerato. Inoltre, i due ex primi ministri algerini, Ahmed Ouyahia e Abdelmalek Sellal, appaiono oggi, dinanzi alla Corte di Algeri, per il loro processo in appello per i casi relativi al finanziamento illecito dei partiti politici e della campagna elettorale per le elezioni presidenziali dell'aprile 2019. Questo processo di appello era già stato rinviato la prima volta il 12 febbraio dalla Corte di Algeri.(Ala)