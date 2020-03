Milano: incendio a deposito bus via Marignano, s’indaga su origine dolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è ancora chiaro se l’incendio divampato ieri sera poco prima delle 22 al deposito di bus di via Marignano a Milano abbia un’origine dolosa o accidentale. Cinque i pullman della compagnia Autoguidovie completamente distrutte nel rogo, che non ha causato feriti. Nel deposito, situato in un’area aperta, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il 118. Le indagini sono coordinate dal commissariato Mecenate, che si servirà anche delle immagini delle telecamere di sicurezza per scoprire come sia divampato l’incendio.(Rem)