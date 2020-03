Commercio: Fd'I, bene task force Polizia locale contro abusivi mercato Togliatti

- Blitz contro gli abusivi del mercato di Porta Portese sulla Togliatti. "Con riferimento alle criticità presenti nel mercato Porta Portese sulla Togliatti e due adiacenze, a seguito della nostra mozione urgente presentata in Campidoglio martedì scorso che peraltro fa seguito a varie note con richiesta di intervento alle Forze dell'ordine ed al comandante generale della Polizia locale di Roma Antonio Di Maggio, stamattina è sceso in campo direttamente il comandante del V gruppo Mario De Sclavis con circa trenta vigili". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale. "I rom sono stati allontanati e la merce, che molto spesso proviene da furti o dal rovistaggio nei cassonetti, è stata sequestrata sia nei pressi del mercato che nel posto dove si erano spostati davanti ad Esselunga, lì raggiunti dalla Polizia locale che, con l'aiuto degli operatori dell'Ags Porta Portese, ha riempito alcuni furgoni di merce tra cui alcuni prosciutti. Ringraziamo i comandanti Di Maggio e De Sclavis e auspichiamo che si prosegua in queste operazioni volte a stroncare questi fenomeni di illegalità ed abusivismo commerciale più volte denunciati da noi esponenti di Fratelli d'Italia. Confidiamo che, grazie ai nostri atti, le dormienti giunte grilline diano alla Polizia locale il supporto necessario in termini di uomini e risorse finanziarie al fine di dare continuità alle operazioni evitando ai cittadini di assistere a queste forme di degrado e diffuse illegalità", conclude la nota. (Com)