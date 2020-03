Milano: arrestato in hotel di 43enne ricercato in Perù per associazione a delinquere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era in Italia insieme alla sua famiglia, ma è stato fermato non appena arrivato nell’hotel che aveva prenotato, a Milano in via Lulli, in zona Loreto. Quando ieri l’uomo, un peruviano di 43 anni, ha consegnato i suoi documenti per il check-in, grazie al sistema della Questura "Alert Alloggiati", il personale della reception ha subito capito che qualcosa non andava. Il 43enne, infatti, era destinatario di un ordine di arresto richiesto dal Perù per rapina e associazione e delinquere. Le Volanti della polizia, allertate dall’hotel, sono subito giunte in via Lulli e hanno arrestato l’uomo, che è già stato trasferito nel carcere di San Vittore. Le autorità peruviane hanno 30 giorni di tempo per formalizzare a quelle italiane la richiesta di arresto. (Rem)