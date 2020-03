Coronavirus: Montino, nessun altro positivo a Fiumicino, basta allarmismi

- "Una buona notizia è arrivata poco fa dallo Spallanzani: a Fiumicino, al momento, non ci sono altre persone positive al coronavirus". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "I tecnici della Asl e dello Spallanzani hanno lavorato senza sosta da ieri mattina per ricostruire la rete dei cosiddetti 'contatti stretti' delle tre persone risultate positive al test e da ieri ci sono 51 persone in sorveglianza attiva di cui 31 riconducibili alla scuola frequentata dalla bambina. Tra questi, tutti coloro che sono stati sottoposti al test per il Covid-19 sono risultati negativi, incluso il bambino la cui mamma è il primo caso di Fiumicino i compagni di classe della bambina con sintomi e un insegnante - ha continuato il primo cittadino di Fiumicino -. In via precauzionale, come già stabilito ieri, le scuole Rodano e Segré rimangono chiude fino al 9 marzo e le persone già sottoposte a sorveglianza attiva continueranno a seguire il protocollo sanitario". (segue) (Rer)