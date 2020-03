Libia: Buccino, l'Italia è pronta a collaborare nella lotta al Coronavirus

- L'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha espresso la volontà del governo italiano di cooperare con la Libia nella lotta contro il Coronavirus, durante un incontro con il ministro della Sanità del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Bin Omar. L'ambasciatore Buccino e il ministro libico hanno discusso della situazione sanitaria in Italia dopo aver registrato diversi casi di Coronavirus, mentre il Centro libico per il controllo delle malattie ha dichiarato che finora non sono stati registrati casi in Libia. (Lit)