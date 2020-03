Suppletive: Mollicone (FdI), "Gualtieri viola il silenzio elettorale. Ci auguriamo elettori possano insegnare regole democratiche

- "Nel giorno in cui si vota nel collegio Roma 1 della Capitale per eleggere il deputato rappresentate, il ministro dell'Economia Gualtieri, candidato, rilascia interviste come se non esistesse il silenzio elettorale. Dopo strane operazioni con la Casa Internazionale delle Donne, il ministro ci riprova e tenta incursioni per avere vantaggi verso gli altri candidati. Ci auguriamo gli elettori possano insegnare loro il rispetto verso le regole del gioco democratico". Lo ha dichiarato il parlamentare di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Ren)