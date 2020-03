Coronavirus: 18 denunciati nel Lodigiano per violazione zona rossa

- Sono 18 le persone denunciate nel Lodigiano nell’ultima settimana per essere entrate o uscite dalla zona rossa, aggirando i controlli. Si tratta - fanno sapere i carabinieri della compagnia di Lodi - di 12 stranieri e 6 italiani. Alcuni di loro hanno lasciato la zona del focolaio di coronavirus per potersi recare in esercizi pubblici dei comuni limitrofi, ma esterni alla zona rossa. Altri hanno invece cercato di entrarci, per far visita a parenti e amici. Sono stati tutti scoperti dai controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Codogno e rischiano l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro. I servizi dei militari per garantire il rispetto dell’ordinanza proseguiranno nei prossimi giorni. (Rem)