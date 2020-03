Roma: Raggi, vandali in azione all'ex Sdo di Pietralata ma andremo avanti a testa alta

- "Nella zona est di Roma, nel Municipio IV della città che si snoda lungo la via Tiburtina, stiamo portando avanti importanti progetti di decoro e riqualificazione urbana. A qualcuno evidentemente non va giù questa azione di cambiamento e continuano a susseguirsi roghi dolosi o episodi di vandalismo. L’ennesimo incendio si è verificato nella area dell'ex Sdo di Pietralata, dove stiamo lavorando a un importante progetto che prevede la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo del territorio che i residenti e tutti i cittadini di Roma aspettano da tantissimo tempo". Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Le fiamme hanno bruciato diversi materiali abbandonati lì dove si pensava di allargare la carreggiata, poco oltre le strade e le rotatorie aperte pochi mesi fa, in direzione della stazione metro Quintiliani. Nello stesso Municipio si sono verificati altri casi inquietanti negli ultimi giorni: parco Loriedo, a Colli Aniene, è stato vandalizzato e un altro incendio doloso ha distrutto alcuni cassonetti stradali in via Torre, davanti alla scuola elementare - ha continuato la prima cittadina di Roma -. Ringrazio Roberta Della Casa Presidente IV Municipio e la sua squadra che ogni giorno lavorano per il territorio e i cittadini. A chi vuole impedire il cambiamento voglio dire invece che le intimidazioni non ci fermeranno. Anche se siamo sotto attacco i cantieri proseguiranno, l’opera di rigenerazione urbana continuerà. Andremo avanti a testa alta", ha concluso Virginia Raggi nel suo post. (Rer)