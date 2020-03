Coronavirus: D'Amato, definiti contatti stretti famiglia Fiumicino, sono 51

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contattate tutte le persone che si sono trovate a contatto con la famiglia di Fiumicino positiva al coronavirus: si tratta di 51 persone che hanno effettuato i tamponi e sono negativi al test. Lo comunica l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. "Sono stati definiti dall'indagine epidemiologica condotta dalla Asl Roma 3 e dal Seresmi (Servizio regionale di sorveglianza malattie infettive dello Spallanzani) tutti e 51 i contatti stretti relativi alla scuola Rodano, alla scuola di inglese, ai contatti famigliari e del personale sanitario venuto in contatto con i soggetti. In totale sono 51", ha dichiarato in una nota l’assessore D’Amato. "La Asl Roma 3 sta monitorando l'andamento di eventuali sintomi così come da protocollo operativo. I tamponi fatti ai contatti stretti che presentavano sintomi sono tutti negativi, compresi i compagni di classe con sintomi e un insegnante. È negativa anche un insegnante che in via precauzionale è stata ricoverata allo Spallanzani per pregresse patologie croniche. E stato individuato nella giornata di ieri attraverso la notifica fatta dal Ministero della Salute il soggetto, posto in sorveglianza domiciliare, che ha viaggiato accanto alla donna e che non presenta sintomi. Continua ad essere negativo uno dei due bambini della coppia di Fiumicino - continua l'assessore alla Sanità del Lazio -. Desidero ringraziare tutto il personale scolastico e del Comune di Fiumicino e i nostri operatori che hanno permesso di definire l'indagine epidemiologica nel più breve tempo possibile con un lavoro che è durato tutta la notte. Un ringraziamento particolare va al personale della Asl Roma 3 e del Seresmi. Anche oggi è operativa la task-force regionale riunita allo Spallanzani", ha concluso D'Amato.(Com)