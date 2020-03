Scuola: Campidoglio, aperti i termini per richiedere l'agevolazione tariffaria sulla ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi è possibile presentare la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021 nel territorio di Roma Capitale. Il termine ultimo per presentare la richiesta è fissato al 31 luglio 2020. Lo rende noto il Campidoglio. "Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito di Roma Capitale e riguardano sia i nuovi iscritti che gli alunni già frequentanti il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali-statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado. I competenti uffici del Municipio dove ricade l'istituto scolastico prescelto sono a disposizione dei cittadini per chiarimenti e supporto", si legge nella nota. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale. (Com)