Roma: Raggi, congratulazioni a Germano e fratelli D'Innocenzo, riconoscimento per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Elio Germano e ai fratelli D'Innocenzo, premiati al Festival di Berlino. Un grande riconoscimento per Roma e per l'Italia, che si confermano protagoniste del cinema internazionale". E' un tweet del sindaco di Roma Virginia Raggi, che commenta la vittoria al Festival del cinema di Berlino dell'Orso d'argento come miglior attore protagonista di Elio Germano per il film "Volevo nascondermi" e per i fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo vincitori per la migliore sceneggiatura per il film "Favolacce" . (Rer)