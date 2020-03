Suppletive: Rauti (FdI), Pd e Gualtieri senza pudore. Campagna elettorale tra conflitto di interessi e violazione par condicio

- "Un gigantesco conflitto di interessi e la violazione sistematica di qualsiasi regola legata alla par condicio, fino alla violazione del silenzio elettorale. Queste sono state le condizioni in cui il Pd e Gualtieri, senza alcun pudore, hanno condotto la campagna elettorale delle suppletive nel Collegio di Roma 1. Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni hanno denunciato fin dall'inizio questa situazione e finanche al presidente del Consiglio al Senato nel corso di un question time. Il tutto in un silenzio imbarazzante e compiacente da parte di chi dovrebbe controllare e garantire il rispetto delle regole. In questa situazione Maurizio Leo - candidato della coalizione di centro destra - ha dovuto portare avanti la sua campagna elettorale, con coraggio e onestà, contro un ministero e non contro un cittadino italiano e un semplice candidato. Mi auguro ora che dagli elettori romani possa giungere la risposta migliore a un Pd che rispetta le regole soltanto quando gli conviene e le piega ai loro interessi quando non conviene". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario del gruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti.(Ren)