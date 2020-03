Milano: occupazione in piazzale Selinunte, donna si rifiuta di andarsene e minaccia di gettare bimbo da finestra

- Una donna rumena di 49 anni è stata arrestata ieri per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti delle Volanti della Questura di Milano, intorno alle 10, si sono recati in piazzale Selinunte, per sgomberare un appartamento del civico 4 abusivamente occupato dalla 49enne. La donna, che si trovava con un bambino di 7 anni e con una connazionale, inizialmente ha accettato di andarsene, ma in un secondo momento ha reagito allo sgombero, facendosi scudo del piccolo e arrivando addirittura a minacciare di gettarlo dalla finestra. Agli agenti ha detto che si trattava di suo figlio, ma è poi emerso che la madre del bambino è la ex del compagno della 49enne. La sceneggiata della donna sul ballatoio dello stabile di edilizia popolare ha attirato una trentina di suoi connazionali, che si sono assembrati minacciosi intorno ai sei agenti che stavano effettuando l’operazione di sgombero. Alla minacce non sono seguite violenze e i rumeni si sono dileguati. Anche l’altra donna presente nell’appartamento non ha opposto resistenza. La 49enne, invece, è stata immobilizzata e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. È anche indagata per occupazione abusiva. (Rem)