Kosovo: premier albanese Rama, con abolizione dazi Kurti diventerà realmente premier

- Il leader kosovaro Albin Kurti "è sulla strada giusta": dopo l'abolizione dei dazi all'importazione sui prodotti serbi non sarà più "il leader dell'opposizione nell'ufficio del primo ministro" ma inizierà realmente il suo ruolo come capo del governo di Pristina. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, commentando oggi l'annuncio sulla parziale abolizione dei dazi all'importazione di prodotti serbi e bosniaci fatto dall'omologo kosovaro Kurti. "Sarà etichettato come traditore, un'etichetta che distingue i leader di pace dalle statue di guerra", ha osservato Rama secondo cui Kurti "può essere tutto meno che un servo della Serbia". La presa di posizione di Rama avviene dopo che l'ex premier kosovaro Ramush Haradinaj ha fortemente criticato Kurti per l'annuncio della sospensione condizionata dei dazi dal 15 marzo per un periodo di 90 giorni. (segue) (Kop)