Kosovo: premier albanese Rama, con abolizione dazi Kurti diventerà realmente premier (2)

- L'aver preso "decisioni sbagliate" ha contribuito ad aumentare l'isolamento del Kosovo a livello internazionale, ha dichiarato ieri il presidente kosovaro, Hashim Thaci, sostenendo che i dazi alle importazioni di prodotti serbi e bosniaci sono un errore. "Mantenere in vigore i dazi è un vero ostacolo e danneggia la cooperazione strategica e nuovi grossi investimenti americani in Kosovo", ha dichiarato Thaci che nel corso della sua visita di questi giorni negli Usa ha incontrato il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale O'Brien. Secondo Thaci, il governo di Pristina dovrebbe procedere quanto prima alla completa rimozione dei dazi per permettere la ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo e il rilancio dei rapporti internazionali del suo paese. "Possibili esitazioni ad una rapida, saggia e piena, non parziale decisione sono non necessari, in quanto queste decisioni sono l'unica strada per raggiungere gli obiettivi strategici del nostro Stato", ha dichiarato Thaci. (segue) (Kop)