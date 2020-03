Agroalimentare: Coldiretti, record storico export cibo italiano a 44,6 miliardi (2)

- Il prodotto agroalimentare piu' esportato dall'Italia – ha evidenziato la Coldiretti - è il vino il cui fatturato realizzato all'estero è stimato in 6,4 miliardi nel 2019 e supera quello ottenuto sul mercato interno a conferma dell'importanza dell'esportazioni per la tenuta economica ed occupazionale del Made in Italy. Quasi i due terzi (63%) delle esportazioni agroalimentari itaiane – ha continuato la Coldiretti – interessano i Paesi dell'Unione Europea dove la crescita nel 2019 è stata del 3,6%. Il principale partner è la Germania dove l'export cresce del 2,9% e raggiunge i 7,2 miliardi, mentre le vendite sono praticamente stagnanti in Gran Bretagna con la Brexit e volano negli Stati Uniti (+11%) che con 4,7 miliardi di export, nonostante gli effetti negativi dei dazi, restano il primo mercato di sbocco fuori dai confini comunitari ed il quarto dopo Germania, Francia e Gran Bretagna. Va sottolineato tuttavia – ha precisato la Coldiretti – che nel 2020 si stanno facendo sentire piu' negativamente gli effetti dell'applicazione dal 18 ottobre 2019 delle tariffe aggiuntive del 25% su circa mezzo miliardo di euro di esportazioni di prodotti agroalimentari nazionali come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, Provolone, Asiago, Fontina, ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello, per la disputa nel settore aereonautico che coinvolge l'americana Boeing e l'europea Airbus dopo che il Wto ha autorizzato gli Usa ad applicare un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari delle sanzioni alla Ue. Ma a far piu' paura sono gli effetti recessivi dell'emergenza sanitaria coronavirus con i vincoli ai trasporti per cercare di contenere il contagio che – ha aggiunto la Coldiretti – si stanno riflettendo anche sulla logistica delle merci con incertezze e ritardi che impattano sugli scambi commerciali. A pesare – ha proseguito la Coldiretti – sono anche i limiti agli spostamenti dei cittadini che cambiano le abitudini di consumo soprattutto fuori casa con un brusco freno della domanda internazionale. Senza dimenticare le decisioni assunte da un numero crescente di Paesi, per ultimi gli Stati Uniti, che hanno provocato il crollo del turismo che per l'Italia è sempre stato un elemento di traino del Made in Italy agroalimentare all'estero per il quale è venuto a mancare anche l'importante effetto promozionale di eventi e fiere in Italia e all'estero. (segue) (Ren)