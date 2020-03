Uruguay: Lacalle Pou giura oggi come nuovo presidente del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Montevideo la cerimonia di investitura di Luis Lacalle Pou a nuovo presidente dell'Uruguay. Dopo aver vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali del 24 novembre scorso con il 48,87 per cento dei voti, in leggero vantaggio rispetto al 47,35 per cento raccolto dal candidato del Frente Amplio (Fa), Daniel Martinez, Lacalle Pou giura oggi per la massima carica nazionale in una cerimonia alla quale sono attesi capi di Stato ed autorità internazionali, ma dove non sono state invitate personalità o rappresentanze considerate non in linea con la posizione politica diplomatica che il nuovo presidente intende adottare per il paese latino. In questo senso, Lacalle Pou ha deciso di non invitare il presidente venezuelano Nicolas Maduro, definito senza mezzi termini "dittatore", né le delegazioni ufficiali di Cuba e Nicaragua. Secondo "Vtv Noticias" sono invece attesi i presidenti di Brasile (Jair Bolsonaro), Paraguay (Mario Abdo Benitez), Cile (Sebastian Pinera) e Colombia (Ivan Duque), oltre che i ministri degli Esteri di Bolivia (Karen Longraik), Messico (Marcelo Ebrard), Honduras (Lisandro Rosales), Panama (Alejandro Ferrer) ed i vicepresidenti di Ecuador e Costa Rica, rispettivamente Ramon Sonnenholzner ed Epsy Campbell. Assisterà inoltre alla cerimonia il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro. Per l'Italia parteciperà il senatore Ricardo Merlo, sottosegretario agli Esteri e presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), come delegato dal presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. (Abu)