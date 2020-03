Coronavirus: Raciti (Pd), una proposta contro la paura 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La diffusione del coronavirus ci ha obbligato ad un’emergenza sanitaria e sta contagiando le nostre economie, ma non solo. Rischia di colpire il nostro modo di vivere, lo spazio pubblico, le città intese come polis. Di fronte a questo alcune reazione fanno cadere la braccia a terra", lo ha scritto su Facebook Fausto Raciti, parlamentare del Partito Democratico. "Il Presidente della Regione siciliana - ha aggiunto - ha inanellato una stupefacente sequenza di stupidaggini, culminata nella gaffe di invitare i turisti a non venire nell’isola. Luca Zaia, governatore del Veneto, se l’è presa con i cinesi che mangerebbero i topi vivi, Attilio Fontana, in Lombardia, ha ritenuto di indossare una mascherina durante una diretta davanti al suo computer perché una sua collaboratrice è risultata positiva al tampone. La polis è un regalo della Grecia classica. Sarebbe bello se la risposta di chi vuole sconfiggere il virus, senza consentire al virus di vincere sulla società aperta, venisse proprio da dove quella Grecia non ha mai smesso di vivere". "Da siracusano adottivo faccio una proposta: sarebbe bello se il Teatro greco di Siracusa e la città guidata da Francesco Italia regalassero al resto del Paese una rappresentazione della 'Peste' fuori stagione. Con tutte le procedure di sicurezza necessarie, per carità. Una rappresentazione e un gesto della Sicilia contro la paura", ha concluso Raciti. (Ren)