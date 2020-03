Slovacchia: spoglio schede completato, Olano vince elezioni con il 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consensi per il partito vincitore delle elezioni parlamentari in Slovacchia, Gente comune e personalità indipendenti (Olano), si sono attestati al 25,02 per cento. E' quanto emerge dai dati aggiornati a spoglio delle schede ormai completato al 99,91 per cento. Al secondo posto, con il 18,29 per cento dei voti, il partito governativo uscente Direzione-socialdemocrazia (Smer-Sd). Olano ha guadagnato diversi punti percentuali rispetto all'11 per cento delle ultime elezioni del 2016; mentre Smer-Sd ha perso circa il 10 per cento. Al terzo posto si è piazzato il partito Sme Rodina di Boris Kollar all'8,24 per cento. Altri tre partiti hanno superato la soglia del 5 per cento per l'ingresso in parlamento: i nazionalisti di estrema destra del Partito Nostra Slovacchia (Lsns, 7,97 per cento); Libertà e Solidarietà (SaS, al 6,21 per cento); e Za Ľudí dell'ex presidente Andrej Kiska al 5,77 per cento. La coalizione Slovacchia progressista e Spolu non è riuscita a superare la soglia del 7 per cento per l'ingresso in parlamento delle coalizioni per una manciata di voti fermandosi al 6,96 per cento. Il Partito nazionale slovacco (Sns) si è fermato al 3,16 per cento dei voti; mentre Most-Hid si è fermato 2,02 per cento.(Vap)