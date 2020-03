Cinema: Franceschini, orgogliosi per premi ai film italiani a Berlino

- “Un grande giorno per il cinema italiano. Orgogliosi dell’Orso d'argento a Elio Germano per 'Volevo Nascondermi' di Giorgio Diritti dedicato al pittore Ligabue e dell’Orso d'argento per la migliore sceneggiatura a 'Favolacce' di Damiano D'Innocenzo e di Fabio D'Innocenzo. Questi due prestigiosi riconoscimenti confermano la qualità, la vitalità e la contemporaneità del cinema italiano capace di raccontare al mondo storie universali con eleganza e originalità”. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commentando l'esito del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.(Ren)