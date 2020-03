Medio Oriente: al via oggi Consiglio ministri dell'Interno arabi a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi in Tunisia la riunione del Consiglio dei ministri dell'Interno arabi nella sua trentasettesima sessione. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente tunisino, Kais Saied, alla presenza di ministri dell'Interno dei paesi arabi e le delegazioni di alta sicurezza, oltre a rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali. Sarà presente in rappresentanza della Libia il ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, giunto ieri sera a Tunisi. La sessione di oggi discuterà una serie di argomenti importanti all'ordine del giorno, tra cui il rapporto del Segretario generale del Consiglio sui lavori del Segretariato generale tra la trentaseiesima e trentasettesima sessione e il rapporto del Presidente della Naif Arab University for Security Sciences sul lavoro dell'università tra la trentaseiesima e trentasettesima sessione. Questa seduta è stata preceduta da una riunione preparatoria alla quale hanno partecipato rappresentanti dei ministri dell'Interno arabi, in cui sono stati studiati i punti all'ordine del giorno e sono stati preparati i necessari progetti di decisione per presentarli alla riunione di oggi. (Res)