Roma: trovato con un panetto di hashish in tasca, arrestato 50enne al Tufello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 50enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, infatti, i militari hanno notato un nuovo aggirarsi con fare sospetto in via Monte Favino, zona Tufello, lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche è stato trovato un panetto di hashish di 100 grammi, e così per lui sono scattate le manette. I carabinieri hanno poi deciso di perquisire anche l’abitazione del 50enne, dove hanno trovato altra droga: marijuana, di cocaina e 6 pasticche di mdma, e materiale per il taglio e confezionamento. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. (Rer)