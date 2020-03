Migranti: Grecia, respinti quasi mille tentativi di ingressi illegali dalla Turchia

- I migranti ammassati lungo il confine terrestre tra Grecia e Turchia hanno effettuato 9.600 tentativi di entrare nel territorio ellenico: lo ha affermato oggi il viceministro della Difesa di Atene, Alkiviadis Stefanis, secondo cui tutti i tentativi sono stati respinti con successo. Secondo il sito online del quotidiano "Kathimerini", al valico di frontiera di Kastanies ci sono almeno 3000 migranti in attesa di attraversare il confine. Tensioni sono state registrate nel corso della notte, quando un gruppo di migranti ha provato ad accedere in Grecia in un luogo appena a nord del valico di Kastanies dove non c'è la barriera. Anche dal mare si registra un aumento degli arrivi nelle isole greche dell'Egeo orientale: 220 migranti e rifugiati sono arrivati con alcune imbarcazioni a Lesbo. Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha intanto dichiarato tramite Twitter che 76.358 migranti hanno attraversato la città di Edirne in queste ore per arrivare alla frontiera greco-turca. (segue) (Gra)