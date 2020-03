Corea del Sud: presidente Jae-in, su coronavirus adottate misure "a 360 gradi"

- Le autorità della Corea del Sud hanno adottato misure "a 360 gradi" per contenere il rischio di un'ulteriore diffusione del virus Covid-19 (coronavirus), che ha provocato finora 3.736 casi di contagio e 18 morti nel paese. Lo ha dichiarato oggi il presidente sudcoreano Moon Jae-in, reagendo al nuovo bilancio diffuso dai Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc). Le autorità sanitarie sudcoreane hanno infatti segnalato nel pomeriggio (ora locale) la presenza di ulteriori 210 casi di contagio, dopo aver annunciato la mattina 376 nuovi casi. "Il governo ha avviato risposte (all'epidemia) a 360 gradi dopo aver portato l'allerta di crisi ai massimi livelli", ha detto Moon durante una cerimonia in occasione della Giornata del movimento per l'indipendenza, tenuta in forma ridotta a causa dell'epidemia. "Saremo in grado di superare l'epidemia di Covid-19 e rilanciare la nostra economia", ha aggiunto il capo dello Stato citato dal "The Korea Herald". Secondo i dati diffusi dai centri Kcdc, circa il 90 per cento dei casi sudocoreani di contagio si è verificato a Daegu, focolaio dell'infezione da coronavirus, e nella provincia sudcoreana del Nord Gyeongsang.(Git)