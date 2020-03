Roma: Raggi e Sassoli inaugurano panchina per ricordare giornalisti deportati al ghetto

- È stata inaugurata questa mattina davanti alla fondazione museo della Shoah al portico d'Ottavia la panchina della per ricordare il giornalista Eduardo Ricchetti e i tipografi Amedeo Fatucci, Leo Funaro e Pellegrino Vivanti, catturati nel rastrellamento nazista nel ghetto di Roma il 16 ottobre 1943 e mai più tornati. Bianca con tre pennellate tricolore sul lato sinistro la panchina riporta i nomi del giornalista e dei tipografi riportati insieme alla citazione del poeta francese Jaques Prevert "Quando la verità non è libera, la verità non è vera". Alla cerimonia, organizzata da Fnsi, consiglio nazionale dei giornalisti e articolo 21 sono intervenuti anche la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente del parlamento europeo David Sassoli. "Ricordare - ha detto Sassoli è importante anche perché in Europa si diffondono purtroppo razzismo e antisemitismo: da mesi le cronache raccontano atti di violenze e discriminazione. Anche per questo l'Italia ha fortemente voluto istituire la figura del commissario europeo all'antisemitismo". La sindaca Raggi ha invece sottolineato l'importanza del passato per realizzare un futuro diverso. "Scopriamo e riscopriamo della sacche di odio che dobbiamo combattere in tutti i modi: le parole sono pietre. Eventi come questo sono importanti per ricordarci chi siamo stati e poter andare avanti scrivendo un futuro diverso: antisemitismo, razzismo e odio non sono più tollerati". La cerimonia si è conclusa con l'esibizione musicale di Nicola Alesini.(Rer)