Lombardia: Consiglio regionale denuncia consigliere comunale pavese

- In riferimento al post pubblicato ieri su Facebook dal Consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini, il Consiglio regionale della Lombardia precisa in una nota che "Niccolò Fraschini, contrariamente a quanto da lui pubblicato e dichiarato, non è addetto stampa e portavoce del Consiglio regionale e non è nemmeno dipendente dell’istituzione regionale. Per questo motivo, a tutela dell’istituzione stessa, il Consiglio regionale provvederà a denunciarlo segnalando il fatto alle competenti autorità giudiziarie". (com)