Migranti: ministro Interno croato, pronti ad affrontate potenziale nuova ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia è pronta ad affrontare potenziali nuove ondate migratorie ai suoi confini: lo ha detto il ministro dell'Interno di Zagabria, Davor Bozinovic, non riscontrando al momento un aumento dei flussi lungo la rotta balcanica. "Per diversi anni la Croazia ha avuto un piano per la situazione che abbiamo affrontato e per la situazione che potremmo dover affrontare", ha dichiarato il ministro ai giornalisti. La polizia croata, ha assicurato, protegge adeguatamente i confini del paese e "non ci sono motivo di preoccupazione".(Zac)