Suppletive: La Pietra (FdI), da Pd gran faccia tosta. Su moralità e onestà non può dare lezioni

- "Miceli ha davvero una gran faccia tosta. Forse ha già dimenticato i recenti arresti a Palermo e il comitato di affari che ha coinvolto due consigliere comunali del Pd e Iv. Così come lo scandalo sanità dell'Umbria, che ha portato anzitempo alla crisi in Regione. Miceli farebbe bene a tacere perché in tema di moralità e onestà in politica il Pd non può dare lezioni". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra.(Ren)