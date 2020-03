Usa: Biden vince nettamente le primarie democratiche in Carolina del Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è certamente una dichiarazione di resa quella di Sanders che ha ribadito di sentirsi certo di poter conquistare la vittoria, non solo nei confronti degli avversari del suo schieramento, ma anche nella corsa contro il presidente in carica, Donald Trump, a novembre. Il dato che emerge dalla partita in Carolina del Sud è una vittoria di Biden che supera anche le migliori aspettative, mentre degna di nota è la pessima performance di Tom Steyer, imprenditore e filantropo, che nonostante i tanti soldi investiti nella campagna si è fermato all’11 per cento. Steyer, dopo la sconfitta, ha annunciato il ritiro della sua candidatura. La vittoria lancia Biden in vista del Super Tuesday che si svolgerà il 3 marzo e vedrà gli elettori democratici votare in Stati fondamentali come il Texas e la California. Sanders, tuttavia, resta favorito nei sondaggi nella maggior parte degli Stati coinvolti nell'appuntamento più importante delle primarie democratiche. (Nys)