Suppletive: oggi il voto a Roma, sette candidati per un posto alla Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette candidati per un posto alla Camera dei deputati: per il centrosinistra, il nome del candidato è Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle finanze, sostenuto anche da Sinistra italiana, Movimento democratico e progressista - Articolo 1, Italia Viva, Partito socialista italiano, Demos, Europa Verde. Maurizio Leo è il candidato del centrodestra per Fratelli d’Italia, sostenuto anche da Lega e Forza Italia. È avvocato cassazionista e professore di Diritto tributario presso la scuola nazionale dell'Amministrazione della presidenza del Consiglio dei ministri e presso la Scuola di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. Per il Movimento 5 stelle, è scesa in campo Rossella Rendina, attivista alla sua prima candidatura, laureata in Architettura ed esperto estimatore al tribunale civile di Roma. (segue) (Rer)