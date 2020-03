Roma: ruba un casco e lo mette in vendita sui social, arrestato

- Quando in mattinata è andato a prendere, dal suo garage, lo scooter per andare a lavoro, si è accorto che durante la notte qualcuno era entrato e gli aveva rubato il casco. Si tratta di un casco facilmente riconoscibile perché personalizzato con delle serigrafie particolari, e quindi la vittima del furto non si è dato per vinto e ha fatto una ricerca su internet, riuscendo a trovarlo in vendita su una piattaforma social. A questo punto l'uomo ha contattato il venditore, preso un appuntamento per l'acquisto e poi ha subito denunciato l'avvenimento alla Polizia. Gli investigatori del commissariato Aurelio si sono quindi appostati nel luogo dove sarebbe dovuto avvenire lo scambio e, quando P.M., ignaro di trovarsi di fronte al proprietario del casco gli ha consegnato una busta contenente il casco, sono entrati in azione e lo hanno arrestato. Da ulteriori indagini gli agenti hanno scoperto che il ragazzo aveva venduto, lo stesso giorno, una bicicletta elettrica di provenienza furtiva e, risaliti all'acquirente, l'hanno recuperata e messa sotto sequestro in attesa di rintracciare il legittimo proprietario. P.M., 31enne romano, dovrà rispondere di ricettazione. (Rer)