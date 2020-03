Slovacchia: elezioni, partito di opposizione Olano vince con il 24,6 per cento

- Il partito dell'opposizione Gente ordinaria e personalità indipendenti (Olano) ha vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia con il 24,6 per cento dei voti: è quanto emerge dai dati diffusi dall'ufficio centrale di statistica dopo lo spoglio di oltre il 70 per cento delle schede. Al secondo posto, il partito governativo uscente Direzione-socialdemocrazia (Smer), fermo al 19,1 per cento dei voti. Il leader di Smer, il premier Peter Pellegrini si è congratulato con il leader di Olano Igor Matovic per la vittoria. "Spero che domenica, duranti alcuni confronti con i leader di partito, avrò l'opportunità di congratularmi di persona con il signor Matovic", ha detto Pellegrini. Rispondendo ad una domanda su una possibile coalizione di governo tra Smer e Olano, Pellegrini ha dichiarato "mai dire mai". Per Olano, schieramento di orientamento filo-europeo, sarà infatti necessario trovare un accordo di coalizione per guidare il nuovo governo di Bratislava. La partecipazione alle urne ieri è stata piuttosto elevata attestandosi sopra il 60 per cento. (Vap)