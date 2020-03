Roma: Raggi, cura di periferie e aree verdi è nostra priorità, riqualificato spazio a Tiburtina

- "La cura delle periferie e delle aree verdi in città è una nostra priorità. A supporto del Servizio giardini di Roma Capitale c’è anche l’Ufficio coordinamento per il decoro urbano che opera sul territorio per restituire ai cittadini quartieri più belli e funzionali. Oggi vi voglio parlare dello spazio verde tra via di Settecamini e via Alfredo Bonaiuti, alle spalle di via Tiburtina nel quadrante est di Roma. Un’area degradata che ora è stata riqualificata". Così, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo rimosso l’immondizia e bonificato la vegetazione infestante, pulito le caditoie, le griglie e riqualificato completamente il canale ornamentale che era pieno di rifiuti e fango. Siamo intervenuti anche su una recinzione lesionata, rimuovendo scritte dei soliti vandali sugli arredi urbani e sulla pavimentazione - ha continuato la prima cittadina di Roma -. Le aree verdi sono un patrimonio della nostra città ed è un nostro dovere prendercene cura. E dove alcuni incivili deturpano le bellezze del nostro territorio, noi ripuliamo", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)