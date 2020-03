Malesia: parlamento voterà domani per eleggere nuovo primo ministro

- Il parlamento della Malesia terrà domani, 2 marzo, una seduta speciale per eleggere un nuovo primo ministro; se dal voto non emergerà alcuna maggioranza parlamentare ben definita, il primo ministro ad interim, il paese andrà ad elezioni anticipate. Lo ha dichiarato il primo ministro ad interim, Mahathir Mohamad, poche ore dopo l’incontro con il re, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin di Pahang, che ha tenuto consultazioni politiche dopo la crisi della coalizione di governo progressista, consumatasi la scorsa settimana. Anwar Ibrahim, cui Mahathir avrebbe dovuto cedere l’incarico di premier quest’anno, si candiderà al voto di lunedì, così come l’ex primo ministro Muhyiddin Yassin. Il segretario generale dell’Organizzazione nazionale dei Malay Uniti (Umno), principale partito conservatore del paese, ha però contestato la legittimità del voto parlamentare, sottolineando che il re non si è ancora espresso in proposito. (segue) (Fim)