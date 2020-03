Malesia: parlamento voterà domani per eleggere nuovo primo ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos politico generato in Malesia dall’improvviso voltafaccia del premier Mahathir Mohamad, nei confronti della coalizione di partiti progressisti che sostenevano il suo governo, segna il culmine di una serie di dinamiche politiche in atto già da tempo, a cominciare dall’incapacità dell’esecutivo di intaccare il sistema legale di discriminazione positiva goduto dall’etnia maggioritaria nel paese, quella malay. Le tensioni che covavano nella maggioranza di governo da mesi, a causa della reticenza di Mahathir nell’indicare una data per la cessione del suo incarico al leader del principale partito di maggioranza, Anwar Ibrahim – come previsto dagli accordi elettorali del 2018 – sono giunte all’apice o scorso venerdì, 21 febbraio. Proprio il 21 febbraio, la coalizione progressista di governo, Pakatan Harapan, ha convocato una riunione straordinaria del suo massimo organo decisionale, il consiglio presidenziale, per cercare di forzare Mahathir a stabilire la data della cessione del potere ad Anwar. Il premier tergiversava già da mesi, con la chiara intenzione di rimanere al potere sino alla fine della legislatura in violazione degli accordi elettorali. (segue) (Fim)