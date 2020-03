Roma: al via domenica ecologica, previste deroghe per partecipare a suppletive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quarto blocco del traffico oggi a Roma. La domenica ecologica, inizialmente prevista per il prossimo 29 marzo, è stata anticipata ad oggi dal Campidoglio per favorire il referendum confermativo sul taglio del numero dei parlamentari previsto proprio in quella data. Lo stop prevede il blocco totale dei veicoli a motore all’interno della Ztl “fascia verde” dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Oggi, comunque, si svolgono a Roma le suppletive della Camera dei deputati del collegio uninominale 1 della XV circoscrizione Lazio 1 che coinvolgono i cittadini del municipio Roma I e parte dei municipi II, XIII, XIV e XV e, per questo motivo, sono previste nell’ordinanza di blocco delle deroghe alla circolazione. Potranno, infatti, circolare i mezzi dell’Amministrazione capitolina, i veicoli privati condotti da personale dipendente e da soggetti incaricati dei servizi elettorali e i veicoli condotti da cittadini diretti ai seggi elettorali del primo collegio uninominale, muniti della scheda elettorale. Deputati al controllo gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che provvederanno alla vigilanza per garantire l'osservanza del provvedimento emanato per oggi. (Rer)