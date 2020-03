Slovacchia: leader Olano Matovic, al via oggi contatti per coalizione di governo

- Il Partito gente comune e personalità indipendenti (Olano) cercherà di creare il miglior governo che la Slovacchia abbia mai avuto con l'aiuto delle forze dell'opposizione democratica. Lo ha dichiarato il leader del partito dell'opposizione di centro-destra Olano, Igor Matovic, parlando ai giornalisti dopo il primo posto alle elezioni parlamentari di ieri ottenuto con il 24,8 per cento dei voti. "E' stata la morte di Jan Kuciak e Martina Kusnirova a svegliare la Slovacchia", ha aggiunto Matovic, in riferimento al caso dell'uccisione del giornalista investigativo e della sua compagna che ha caratterizzato la campagna elettorale di Olano contro l'attuale governo guidato da Direzione-socialdemocrazia (Smer-Sd). Questo schieramento è stato penalizzato dal caso Kuciak, fermandosi al 18,7 per cento dei consensi, validi per il secondo posto. Difficile pensare ad una coalizione di governo tra Olano e Smer-Sd, anche se il leader del partito governativo uscente in proposito ha già dichiarato ai giornalisti "mai dire mai" precisando d'altra parte che la domanda andrebbe posta a Matovic. (segue) (Vap)