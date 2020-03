Slovacchia: leader Olano Matovic, al via oggi contatti per coalizione di governo (2)

- Al terzo posto nelle elezioni di ieri è giunto il partito conservatore Siamo la famiglia, all'8,3 per cento; a seguire i nazionalisti di estrema destra di Nostra Slovacchia (Lsns) all'8,2 per cento; i liberali di Libertà e solidarietà (SaS) con il 5,6 per cento; il partito Per i cittadini dell'ex presidente Andrej Kista al 5,4 per cento. Queste formazioni politiche hanno superato la soglia di sbarramento per l'ingresso in parlamento, mentre lo schieramento Slovacchia progressista non è riuscito a superare la quota del 7 per cento necessaria per le coalizioni. Il leader di Olano Matovic ha dichiarato nelle scorse ore di aver concordato telefonicamente un incontro con la presidente Zuzana Caputova "nella giornata di lunedì o martedì", mentre i contatti con i leader di partito inizieranno già oggi. Caputova si è detta pronta a considerare Olano per una "potenziale coalizione" di partiti in grado di formare un nuovo governo. La partecipazione alle urne è stata piuttosto elevata, attestandosi al 63,9 per cento. (Vap)